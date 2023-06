Break Ya Bones – Festival des concert en terrasse 2023 Parc de Tremblay en France Tremblay-en-France, 17 juin 2023, Tremblay-en-France.

Break Ya Bones – Festival des concert en terrasse 2023 Samedi 17 juin, 16h00 Parc de Tremblay en France Entrée Libre

FESTIVAL LES CONCERTS EN TERRASSE 2023

De mai à juillet 2023, les Scènes Nomaades sont de sorties pour leur troisième édition ! Portées par le MAAD 93, réseau des musiques actuelles en Seine-Saint-Denis, ces scènes mobiles et cyclables sillonnent le 93 pour proposer des balades bucoliques et carnavalesques en vélos-concerts. Le samedi 17 juin, les Scènes Nomaades et l’Odéon vous invitent à déambuler dans les rues de Tremblay-en-France.

DEAMBULATION + TERRASSE

16h Rendez-vous au Parc urbain de Tremblay pour le début de la déambulation

18h Arrivée à L’Odéon de Tremblay en terrasse et transats

BREAK YA BONES

« Break Ya Bones, littéralement “casse tes os”, est un appel à entrer dans la danse et la transe afrobeat. C’est aussi une référence au titre de Fela Kuti “Confusion Break Bones” sur les os brisés des opposants au régime nigérian. De Paris, Bordeaux, Yaoundé, Tananarive ou du 93, le groupe est un ensemble cosmopolite d’onze musiciens qui puise son inspiration dans l’héritage du père de l’afrobeat tout en faisant la part belle au métissage.

Avec une rythmique au groove hypnotique, une section cuivre percutante et deux chanteuses explosives, le cœur de Break Ya Bones bat au rythme d’un afrobeat énergique, engagé et généreux. »

BAR ET FOODTRUCK SUR PLACE

Parc de Tremblay en France parc de Tremblay en France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149634418 https://www.lodeonscenejrc.com/ Née de la volonté de jeunes bénévoles fous de musique, en 1969, l’association est devenue un lieu reconnu pour son soutien aux artistes de la scène francophone, une salle unique quant à sa programmation de musiciens blues internationaux.

Depuis 50 ans, l’association de La Scène JRC fait partager sa passion de la musique et de la découverte de jeunes talents.

50 années de passion et autant d’artistes venus à la rencontre du public. L’Odéon Scène JRC est située sur le quartier résidentiel du Vert-Galant à Tremblay-en-France, Seine-Saint-Denis. L’accès à la salle est facile à 200m de la Station Vert Galant du RER B (20 mn de gare du nord) ou à 20mn de la Porte de la Chapelle ou 25 mn de la Porte de Bagnolet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T16:00:00+02:00 – 2023-06-17T20:00:00+02:00

