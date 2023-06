Projection plein air : Le sens de la fête I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Parc de Touteville Les Tilleuls Les Tilleuls Catégories d’Évènement: Les Tilleuls

Val-d'Oise Projection plein air : Le sens de la fête I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Parc de Touteville Les Tilleuls, 16 juin 2023, Les Tilleuls. Projection plein air : Le sens de la fête I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Vendredi 16 juin, 20h30 Parc de Touteville Entrée libre Le Pôle culturel de la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France, en partenariat avec les communes d’Asnières-sur-Oise / Viarmes, Luzarches, Saint-Martin-du-Tertre et Baillet-en-France, présente : le Ciné d’été Carnelle ! Animation musicale et restauration en avant-séance, à partir de 20h30 Des transats seront installés, amenez vos assises, plaids et vêtements chauds ! Repli en cas de météo défavorable : Espace Josette Jourde à Asnières-sur-Oise 22h : Projection du film Le sens de la fête d’Éric Toledano et Olivier Nakache Synopsis : Max, un traiteur fort de trente ans d’expérience, doit organiser une cérémonie de mariage dans un château du XVIIe siècle. Mais rien ne se passe comme prévu. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous sommes invités à vivre en coulisses cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête ! Parc de Touteville 25 rue de Touteville Les Tilleuls 95270 Val-d’Oise Île-de-France https://ville-asnieres-sur-oise.fr/ca-bouge/pratiquer-une-activite-physique/equipements-sportifs/parc-de-touteville Parc municipal Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

