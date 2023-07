Feu d’artifice du 13 juillet Parc de Toulouzette Saint-Sever, 13 juillet 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Fêtons ensemble le 14 juillet !! Venez nombreux au feu d’artifice à 23h30, dans une ambiance festive et conviviale vous êtes invités à venir fêter tous ce jour de fête!! Rendez-vous au parc de Toulouzette !!.

Parc de Toulouzette

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let’s celebrate July 14th together! Come and watch the fireworks at 11:30pm, in a festive and friendly atmosphere, you’re invited to come and celebrate this festive day! See you in Toulouzette Park!

¡Celebremos juntos el 14 de julio! Asista a los fuegos artificiales a las 23.30 h y únase a la fiesta Nos vemos en el parque de Toulouzette

Feiern wir gemeinsam den 14. Juli!!! Kommen Sie zahlreich zum Feuerwerk um 23:30 Uhr, in einer festlichen und geselligen Atmosphäre sind Sie herzlich eingeladen, diesen Feiertag zu begehen! Wir treffen uns im Park von Toulouzette!!!

