PARC DE STRUCTURES GONFLABLES EN INTÉRIEUR Teyran Teyran Catégories d’évènement: Hrault

Teyran

PARC DE STRUCTURES GONFLABLES EN INTÉRIEUR Teyran, 4 novembre 2022, Teyran. PARC DE STRUCTURES GONFLABLES EN INTÉRIEUR

Teyran Hrault

2022-11-04 14:30:00 – 2022-11-06 18:30:00 Teyran

Hrault Teyran 0 0 EUR Un parc de structures gonflables s’installera du 4 au 6 novembre au gymnase de Teyran.

Espace petite enfance, atelier maquillage, toboggans, château de princesse, parcours pirate, multiplay foot… Il y en aura pour tous les goûts !

– Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

– Public : enfants de 1 à 11 ans

– Tarifs : Entrée gratuite pour les Teyrannais et 5€ pour les extérieurs Un parc de structures gonflables s’installera du 4 au 6 novembre au gymnase de Teyran.

Espace petite enfance, atelier maquillage, toboggans, château de princesse, parcours pirate, multiplay foot… Il y en aura pour tous les goûts ! +33 4 67 16 19 19 teyran

Teyran

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Teyran Autres Lieu Teyran Adresse Teyran Hrault Ville Teyran lieuville Teyran Departement Hrault

Teyran Teyran Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/teyran/

PARC DE STRUCTURES GONFLABLES EN INTÉRIEUR Teyran 2022-11-04 was last modified: by PARC DE STRUCTURES GONFLABLES EN INTÉRIEUR Teyran Teyran 4 novembre 2022 Hrault Teyran Teyran Hrault

Teyran Hrault