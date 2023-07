Mes vacances musicales avec Jason Henoc parc de solaure saint etienne Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Mes vacances musicales avec Jason Henoc parc de solaure saint etienne Saint-Étienne, 11 juillet 2023, Saint-Étienne. Mes vacances musicales avec Jason Henoc 11 et 12 juillet parc de solaure saint etienne Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Jason Henoc – Mini-Concert Violon solo

– Echanges/Questions

– Temps participatif : Création d’un accompagnement rythmique vocal ou de percussions corporelles pour accompagner le violon sur un morceau choisi. Objectifs :

• Découverte de l’instrument à cordes

• Découverte des différents styles musicaux au travers les époques, du baroque au jazz en passant par les musiques folkloriques où les musiques du monde.

• Explorer les différents modes de jeux du violon classique : pizzicato, arco, ponticello, tremolos … mais aussi les différentes possibilités sonores lorsque le violon est amplifié (pédale de sample, d'effets ….) parc de solaure saint etienne 7 rue courteline 42000 saint etienne Saint-Étienne

