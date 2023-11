Téléthon de Dozulé Parc de Silly Dozulé, 9 décembre 2023, Dozulé.

Dozulé,Calvados

Les sapeurs-pompiers de Dozulé se mobilisent pour l’édition 2023 du Téléthon. Défiez-vous en famille ou entre amis sur le parcours sportif organisé dans le parc de Silly ! Assistez ensuite à une démonstration de manœuvre sur le parking derrière la caserne..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

Parc de Silly

Dozulé 14430 Calvados Normandie



The Dozulé fire department is mobilizing for the 2023 Telethon. Challenge yourself, with family or friends, on the sporting course organized in Silly Park! Then watch a maneuver demonstration in the parking lot behind the fire station.

El cuerpo de bomberos de Dozulé se implica en el Telemaratón 2023. Desafíate a ti mismo, en familia o con amigos, en el recorrido deportivo organizado en el parque Silly A continuación, asista a una demostración de maniobras en el aparcamiento situado detrás del parque de bomberos.

Die Feuerwehr von Dozulé mobilisiert sich für die Ausgabe 2023 des Telethon. Fordern Sie sich mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden auf dem Sportparcours im Parc de Silly heraus! Sehen Sie sich anschließend eine Demonstration von Manövern auf dem Parkplatz hinter der Kaserne an.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité