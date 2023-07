Fête du Miel et de la Nature Parc de Silly Dozulé, 17 septembre 2023, Dozulé.

Dozulé,Calvados

Découvrez, apprenez, comprenez et devenez acteur du bien-être de notre planète, tout en vous amusant en famille dans un cadre magnifique. De nombreuses animations autour des abeilles, de la ruche, du miel, des plantes mellifères… vous sont proposées lors de cette journée consacrée à la biodiversité et à ces travailleuses si précieuses !.

2023-09-17 10:30:00 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

Parc de Silly

Dozulé 14430 Calvados Normandie



Discover, learn, understand and become involved in the well-being of our planet, while having fun as a family in a magnificent setting. A wide range of activities focusing on bees, hives, honey and melliferous plants are on offer during this day dedicated to biodiversity and these precious workers!

Descubra, aprenda, comprenda y participe en el bienestar de nuestro planeta, divirtiéndose en familia en un marco magnífico. Las abejas, las colmenas, la miel y las plantas melíferas serán los protagonistas de esta jornada dedicada a la biodiversidad y a estas preciosas trabajadoras

Entdecken, lernen, verstehen und werden Sie zum Akteur des Wohlbefindens unseres Planeten, während Sie sich mit Ihrer Familie in einer wunderschönen Umgebung amüsieren. An diesem Tag, der der Biodiversität und diesen so wertvollen Arbeiterinnen gewidmet ist, werden Ihnen zahlreiche Animationen rund um Bienen, Bienenstöcke, Honig und Honigpflanzen angeboten!

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité