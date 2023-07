Forum des associations Parc de Silly Dozulé, 9 septembre 2023, Dozulé.

Dozulé,Calvados

Vous ne savez pas encore quoi faire à la rentrée ? Le forum des associations est fait pour vous ! Venez y rencontrer les associations de Dozulé pour découvrir leurs activités et trouver celle qui vous plaira..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 16:00:00. .

Parc de Silly

Dozulé 14430 Calvados Normandie



Not sure what to do this fall? The associations forum is for you! Come and meet Dozulé’s associations to discover their activities and find the one you’re looking for.

¿No sabe qué hacer este otoño? El foro de asociaciones es para ti Venga a conocer las asociaciones de Dozulé para informarse sobre sus actividades y encontrar la que más le convenga.

Sie wissen noch nicht, was Sie zu Beginn des neuen Schuljahres machen sollen? Dann ist das Forum der Vereine genau das Richtige für Sie! Treffen Sie dort die Vereine von Dozulé, um ihre Aktivitäten zu entdecken und den Verein zu finden, der Ihnen gefällt.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité