Conte pour petites oreilles Parc de Silly Dozulé, 16 août 2023, Dozulé.

Dozulé,Calvados

Ce spectacle rassemble des contes d’ici et d’ailleurs à l’intention des enfants et de leurs parents qui, sans nul doute, y trouveront tout autant de plaisir. Ce sont des récits parfois drôles, pour rire ensemble, parfois plus posés, poétiques et touchants, le tout pour s’amuser, s’émouvoir et rêver. C’est ce que l’on nomme : la Magie des histoires. Ainsi il existe un pays où il fait toujours nuit, un autre où une poule pond des œufs carrés. Il existe aussi dans la campagne une petite oie très rusée. Il se pourrait même qu’un loup cuisine une soupe au caillou….

2023-08-16 16:00:00 fin : 2023-08-16 17:00:00. .

Parc de Silly

Dozulé 14430 Calvados Normandie



This show brings together tales from near and far for children and their parents, who are sure to enjoy them just as much. These tales are sometimes funny, for a shared laugh, and sometimes more reflective, poetic and touching, all for fun, emotion and dreams. This is what we call the magic of stories. There’s a country where it’s always night, and another where a hen lays square eggs. In the countryside, too, there’s a cunning little goose. There may even be a wolf cooking pebble soup?

Este espectáculo reúne cuentos de cerca y de lejos para los niños y sus padres, que seguro disfrutarán igualmente. Las historias son a veces divertidas, para compartir una carcajada, y a veces más reflexivas, poéticas y conmovedoras, para divertirse, emocionarse y soñar. Esto es lo que llamamos la magia de los cuentos. Hay un país donde siempre es de noche, otro donde una gallina pone huevos cuadrados. También hay un astuto ganso en el campo. Puede que incluso haya un lobo cocinando sopa de guijarros..

In dieser Show werden Märchen von hier und anderswo für Kinder und ihre Eltern zusammengestellt, die zweifellos ebenso viel Freude daran haben werden. Es sind manchmal lustige Geschichten, um gemeinsam zu lachen, manchmal besinnlichere, poetische und rührende, um sich zu amüsieren, zu berühren und zu träumen. Das ist es, was man als die Magie der Geschichten bezeichnet. So gibt es ein Land, in dem es immer Nacht ist, ein anderes, in dem ein Huhn viereckige Eier legt. Auf dem Land gibt es auch eine kleine Gans, die sehr schlau ist. Es könnte sogar sein, dass ein Wolf eine Steinsuppe kocht

