Les joyeuses aventures de Jean-Gudulfe et Philépote Parc de Silly Dozulé, 26 juillet 2023, Dozulé.

Dozulé,Calvados

Venez écouter l’histoire de Jean-Gudulfe, un chevalier un peu nigaud, aidé de son astucieuse écuyère Philépote, qui doit délivrer son royaume de trois vilains zozos prêts à tout pour faire le mal ! Tous deux, aidés par les enfants et les parents, vivront des aventures où l’humour, les rebondissements et le jeu de théâtre s’inviteront pour un moment de rire en famille..

2023-07-26 16:00:00 fin : 2023-07-26 17:00:00. .

Parc de Silly

Dozulé 14430 Calvados Normandie



Come and hear the story of Jean-Gudulfe, a nincompoop knight, and his clever horsewoman Philépote, who must save his kingdom from three evil zozos who will do anything to do harm! With the help of children and parents, the two of them embark on a series of adventures involving humor, twists and turns, and theatrical play, for a moment of family laughter.

Ven a conocer la historia de Jean-Gudulfe, un caballero un poco papanatas, ayudado por su astuto escudero Philépote, que debe salvar su reino de tres malvados zozosos dispuestos a todo Con la ayuda de niños y padres, ambos se embarcan en una serie de aventuras llenas de humor, giros y representaciones teatrales que brindarán la oportunidad perfecta para que toda la familia disfrute de unas buenas carcajadas.

Hören Sie die Geschichte von Jean-Gudulfe, einem etwas dümmlichen Ritter, der mit Hilfe seiner klugen Knappin Philepote sein Königreich von drei bösen Zossen befreien muss, die zu allem bereit sind, um Böses zu tun! Die beiden werden mit Hilfe der Kinder und Eltern Abenteuer erleben, in denen Humor, Wendungen und Theaterspiel für einen Moment des Lachens mit der ganzen Familie sorgen werden.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité