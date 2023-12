Randonnée VTT et Gravel « Les 3 Cols » Parc de Ruffey – Route de Corlay Sennecey-le-Grand, 10 mars 2024, Sennecey-le-Grand.

Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Début : 2024-03-10 07:30:00

fin : 2024-03-10 10:30:00

Nouvelle édition de la randonnée VTT et Gravel «Les 3 Cols» avec des parcours différents des années précédentes. Mais les ingrédients sont toujours les mêmes, à savoir : très peu de bitume et beaucoup de single track, dont certains seront inédits…

Plusieurs passages techniques et panoramiques agrémenteront également ces nouveaux parcours tracés dans le secteur accidenté du Tournugeois, avec des passages aux cols (ou à proximité…) du Navois, des Chèvres et de Brancion, selon le parcours choisi. Et pour finir, une sympathique collation sera offerte au retour des randonneurs dans le cadre agréable du parc de Ruffey et dans la convivialité.

Les tracés, étudiés par des vététistes et adaptés aux VAE, répondront à tous les niveaux de pratique, du parcours sans difficulté à celui s’adressant aux plus expérimentés en quête de distance et de dénivelé. Un parcours Gravel sera également au menu avec des chemins plus roulants et moins pentus mais tout aussi plaisant de part les hameaux traversés.

Distances et dénivelés des parcours VTT :

– 20 km / 326 m

– 31 km / 687 m

– 44 km / 980 m

– 55 km / 1035 m

Parcours Gravel :

– 50 km / 467 m

Les dénivelés mentionnés sont ceux donnés par Openrunner. Ils sont généralement différents selon les GPS ou les sites et applications (Visorando, VisuGPX, Strava, etc…)

Les inscriptions sont enregistrées en ligne (paiement par CB). Elles peuvent également se faire par courrier (paiement par chèque) à l’adresse : Les 3 Cols, Cidex 1718, 71240 Varennes-le-Grand.

Plaque de guidon offerte aux 300 premiers inscrits + traces GPS des parcours envoyées aux inscrits en ligne et par courrier. Les traces seront également téléchargeables sur place à l’aide de QR Code affichés au départ sur les cartes des parcours.

Attention : inscriptions sur place majorées de 2 € pour tous les parcours.

Parc de Ruffey – Route de Corlay

Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



