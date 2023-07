Scène ouverte – Goyav de Frans’ Parc de Robinson Corbeil-Essonnes, 26 août 2023, Corbeil-Essonnes.

Scène ouverte – Goyav de Frans’ Samedi 26 août, 19h00 Parc de Robinson

par le Collectif Embuscade

Une jeune réunionnaise plonge dans le cyclone d’un évènement réduit au silence et tabou.

Entre témoignage, écriture frictionnelle ou encore discours politique, Goyav de Frans’ : histoire sortie de sous le tapis propose une fresque d’une page méconnue de l’histoire de France, celle des enfants réunionnais dits de la Creuse.

Mise en voix/espace et texte : Hannaë Grouard-Boullé

Collaboration dramaturgique : Lisa Meriot avec la participation de Maé Durand, Samantha Le Bas,

Wissem Loumachi et Sabine Royer.

Scénographie : Wissem Loumachi

Avec Maé Durand, Nawelle Evad ou Hannaë Grouard-Boullé, Lucas Ivoula, Samantha Le Bas et Sabine Royer.

Parc de Robinson 91100 Corbeil-Essonnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T19:00:00+02:00 – 2023-08-26T20:00:00+02:00

