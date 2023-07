Festival Barak’Théâtre – 25 août Parc de Robinson Corbeil-Essonnes, 25 août 2023, Corbeil-Essonnes.

Festival Barak’Théâtre – 25 août Vendredi 25 août, 11h00 Parc de Robinson Entrée libre, gratuit

11h – Déambulation – Les aimants | Place du Compte Haymon | Cie Magano Massip

19h – Scène ouverte – La beauté du souvenir | Cie Liria

« La beauté du souvenir » est un projet artistique au sein de l’EHPAD Galignani à Corbeil-Essonnes. Henry Lemaigre, l’un des intervenants du projet, s’est pris au jeu. Ses souvenirs de ses grands-parents s’inviteront tel une flèche dans le cœur le faisant basculer dans une introspective. Des questionnements jailliront comme des ricochets. Un lien se tisse, au fur à mesure avec lui et les résidents. Un dialogue s’instaure avec son histoire particulière et celle de la vie de « ces vieux », comme on les appelle souvent avec tendresse.

20h30-21h30 – SPECTACLE – Les aimants | Théâtre gestuel / danse | Cie Magano Massip | Durée : 1h | Tout public

Un duo poétique qui dit comment la présence de l’autre peut nous hanter jusqu’à l’impossible. ..

Dans un éternel retour c’est ici une réflexion en mouvement sur l’amour et sa dégradation par les atteintes du temps , sur les rapports de force à l’intérieur du couple mais aussi a quel point la présence de l’autre peut devenir l’absence de nous même et en même temps notre fondement existentiel. Ce duo nous parle d’un rapport de couple sclérosé par le mutisme et la non communication. La souffrance, elle, est bien présente, dense, presque palpable. Elle envahit l’espace et le rend sensible, vibrant au moindre mouvement des deux personnages. Mais ici et là un geste tendre, un souvenir enfoui, un rayon de soleil qui rentre par effraction dans cette relation claustrophobe, un courant d’air frais qui emporte la douleur de la solitude.

21h30-22h30 – CONCERT – The brightest hits of Les Paul & Mary Ford | Victor & Melissa

Vintage, enjoué et glamour, cet hommage au duo emblématique des années 50 Les Paul et Mary Ford fait se rencontrer la voix jazz de la chanteuse australienne Melissa Lesnie et la guitare rock’n’roll de Victor Pitoiset. S’amusant à recréer les techniques d’enregistrement inventées par Les Paul, ces deux musiciens talentueux font de ce répertoire connu (« How high the moon », « The world is waiting for the Sunrise » …) un véritable terrain de jeu sur scène.

ATELIERS

15h-18h : Initiation théâtre, construction et jeu de masque, initiation danse avec les intervenants de la Cie Liria.

Parc de Robinson 94 rue d’Angoulême, Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T11:00:00+02:00 – 2023-08-25T22:30:00+02:00

2023-08-25T11:00:00+02:00 – 2023-08-25T22:30:00+02:00

Roma Fringe Festival