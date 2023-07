Marché artisanale nocturne Parc de Robersart Wambrechies, 22 juillet 2023, Wambrechies.

Marché artisanale nocturne Samedi 22 juillet, 16h00 Parc de Robersart Accès libre pour les visiteurs / emplacement exposant sur réservation

Le samedi 22 juillet, de 16h à 22h

Plusieurs dizaines de créateurs et d’artisans vous accueillent dans le parc de Robersart pour ce marché nocturne qui s’accompagne d’une buvette, d’animations musicales et d’une petite restauration !

Si vous souhaitez y exposer, nous vous invitons à prendre contact avec les organisateurs du marché : elena@paul-media.com

Plus d’informations sur le site internet de la ville de Wambrechies.

Parc de Robersart Parc de Robersart, Wambrechies Wambrechies 59118 Nord elena@paul-media.com

2023-07-22T16:00:00+02:00 – 2023-07-22T22:00:00+02:00

