Bal Latino Samedi 8 juillet, 18h00 Parc de Robersart Entrée libre

C’est le rendez-vous pour célébrer l’été et les beaux jours : Sabor Latino s’empare une nouvelle fois du kiosque pour embraser la piste ! Caliente…

Bachata, Merengue, Salsa… Venez vous initier grâce aux conseils d’Ardelis Font, danseur professionnel cubain et professeur de danses latines au conservatoire de Lille !

Et si vous connaissez déjà les bases, venez tout simplement profiter du plancher pour dévoiler vos plus beaux pas de danse sur les rythmes endiablés de Dj Got et de ses invités jusqu’à minuit !

Ouvert à toutes et à tous et toujours 100% bonne ambiance & GRATUIT !

+ Bar latino.

Information : saborlatino@orange.fr

Organisé par Sabor latino en partenariat avec la Ville de Wambrechies.

Parc de Robersart wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:saborlatino@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

Sabor Latino