Fête de la musique – Wambrechies Mercredi 21 juin, 17h00 Parc de Robersart Entrée libre

Wambrechies fête la musique !

A 17h, l‘école de musique wambrecitaine donne de LA de cette journée.

Les classes d’instruments, dispersées dans tous les coins du parc, s’en donnent à coeur joie !

A 19h30, La Goulue et sa nouvelle chanson française prend possession du kiosque avec son énergie débordante.

Ce quatuor survolté apporte dans ses valises des chansons qui résonnent par les textes et par des mélodies tantôt festives, tantôt décalées.

A 21h, Gadianm clôture en beauté et en musique créole la soirée.

Le groupe s’amuse sur des rythmiques maloya, gwoka, sur lesquels Ccile pose des mélodies sereines et inspirées. Ça groove, ça chante, ça réchauffe. Dépaysement et voyage vers les îles assuré : prêt à danser ?

Durant toute la durée de la soirée, venez profiter des foodtrucks et du bar en attendant les concerts.

Pour remplir les ventres vides, retrouvez Yona et ses spécialités mauriciennes et VG’Terrien et ses burgers végé gourmands.

Et pour rafraichir le gosier, c’est le Handball Club de Wambrechies qui s’occupe de tout !

Parc de Robersart wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

Kiosque musique

