Dans le cadre de la démarche de proximité relative à la vie des quartiers, vos élu(e)s viennent à votre rencontre pour échanger sur la vie de votre quartier et les projets et aménagements en cours ou à venir. Préalablement prévenu(e) par courrier si vous êtes concerné(e), le rendez-vous est donné dans un espace vert proche de chez vous (repli en cas de mauvais temps) pour un échange suivi d'un temps convivial !

Le 14 octobre, deux réunions de quartier sont prévues :

Parc de Rachety (repli accueil de loisirs de Rachety) : 10h à 12h

Parc du Manoir (repli en salle Cassin) : 14h à 16h

Parc de Rachety et Parc du Manoir, Cugnaux

