Loto de Goma Espérance Dimanche 8 octobre, 15h00 Parc de rabaudy, salle du lac

Entrée libre dès 13h, buvette sur place, vente de cartons (3€ le carton, 8€ les 3, 15€ les 7 et 20€ les dix).

Au profit de l’association Goma Espérance, une école pour les enfants défavorisés à Goma, RDC. Parc de rabaudy, salle du lac Boulevard des campanhols Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gomaesperance.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

