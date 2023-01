Concours APBS Pole danse Parc de rabaudy, salle du lac Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Concours APBS Pole danse Parc de rabaudy, salle du lac, 28 janvier 2023, Castanet-Tolosan. Concours APBS Pole danse Samedi 28 janvier, 19h00 Parc de rabaudy, salle du lac

3€

Concours APBS Pole danse ouvert au public Parc de rabaudy, salle du lac Boulevard des campanhols Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Bienvenue à La 3ème Compétition Interne de artistic pole dance.

En grand spectacle sous la forme d’une compétition.

Des artistes de tout niveaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T19:00:00+01:00

2023-01-28T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Parc de rabaudy, salle du lac Adresse Boulevard des campanhols Ville Castanet-Tolosan Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Parc de rabaudy, salle du lac Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Parc de rabaudy, salle du lac Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Concours APBS Pole danse Parc de rabaudy, salle du lac 2023-01-28 was last modified: by Concours APBS Pole danse Parc de rabaudy, salle du lac Parc de rabaudy, salle du lac 28 janvier 2023 CASTANET-TOLOSAN Parc de rabaudy Salle du Lac Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne