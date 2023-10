Soirée Halloween Parc de Pontaulic Léognan, 31 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Venez découvrir la maison hantée, les grands jeux Halloween et participer au

concours de costume !

À 18h, rendez-vous pour le défilé dans le bourg..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Parc de Pontaulic Rue Jules Guesde

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the haunted house, the great Halloween games and take part in the

costume contest!

At 6pm, join us for the parade through the town.

Ven a descubrir la casa encantada, los grandes juegos de Halloween y participa en el

concurso de disfraces

A las 18:00, participe en el desfile por la ciudad.

Entdecken Sie das Spukhaus, die großen Halloween-Spiele und nehmen Sie am

kostümwettbewerb teil!

Um 18 Uhr treffen Sie sich zum Umzug durch den Ort.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Montesquieu