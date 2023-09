Fête des vendanges et de la Duragne Parc de Pontaulic et Parc de la Mairie Léognan, 7 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Le samedi à partir de 10h00, venez découvrir le village des saveurs :

Divers spécialités à déguster, vins à déguster, cuvée spéciale fête des vendanges 2023 , concours de gâteaux à base de raisin, championnat du monde de lancer de bouchon (ouvert à tous) et danse africaine

À 12h00 : arrivée du vin nouveau escorté par le club moto de Léognan et l’association Soleil et sourires du Maroc .

Puis, spectacle à 17h00 et dégustation de vin des villes jumelées.

Repas le soir aux halles de Gascogne avec animation du DJ RAPHI !

Toute la journée promenade de poneys et structures gonflables.

Le dimanche à partir de 8h vide grenier dans le parc de la Mairie et exposition de voitures rue Louise Michel puis Pique-nique ZÉRO DÉCHET à 12h00 dans le parc de Pontaulic..

2023-10-07 fin : 2024-10-08 . .

Parc de Pontaulic et Parc de la Mairie Rue Jules Guesde

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday from 10.00am, come and discover the village of flavours:

Various specialities to taste, wines to taste, special vintage for the 2023 harvest festival, grape cake competition, world cork-throwing championship (open to all) and African dance.

At 12.00 pm: arrival of the new wine escorted by the Léognan motorbike club and the Soleil et sourires du Maroc association.

Then, a show at 5.00 pm and wine tasting with the twin towns.

Evening meal at the Halles de Gascogne with DJ RAPHI!

All day long pony rides and inflatable structures.

On Sunday, from 8am, there will be a garage sale in the Town Hall grounds and a car show in Rue Louise Michel, followed by a ZERO-WASTE picnic at 12pm in the Pontaulic grounds.

El sábado a partir de las 10.00 h, venga a descubrir el pueblo de los sabores:

Varias especialidades para degustar, vinos para catar, cosecha especial para la fiesta de la vendimia 2023, concurso de pasteles de uva, campeonato mundial de lanzamiento de corcho (abierto a todos) y danza africana.

A las 12.00 h: llegada del vino nuevo escoltado por el motoclub de Léognan y la asociación Soleil et sourires du Maroc.

A continuación, espectáculo a las 17.00 h y degustación de vinos con las ciudades hermanadas.

Cena en las Halles de Gascogne con DJ RAPHI.

Durante todo el día, paseos en poni y estructuras hinchables.

El domingo, a partir de las 8.00 h, habrá una venta de garaje en el recinto del Ayuntamiento y una exposición de coches en la rue Louise Michel, seguidas de un picnic BASURA CERO a las 12.00 h en el recinto de Pontaulic.

Am Samstag ab 10.00 Uhr können Sie das Dorf der Geschmäcker entdecken:

Verschiedene Spezialitäten zum Probieren, Weine zum Verkosten, Sondercuvée fête des vendanges 2023 , Kuchenwettbewerb auf Traubenbasis, Weltmeisterschaft im Korkenwerfen (offen für alle) und afrikanischer Tanz

Um 12.00 Uhr: Ankunft des neuen Weins, begleitet vom Motorradclub von Léognan und dem Verein Soleil et sourires du Maroc .

Anschließend um 17:00 Uhr Show und Weinprobe der Partnerstädte.

Abends Essen in den Hallen von Gascogne mit Unterhaltung durch DJ RAPHI!

Den ganzen Tag über Ponyreiten und aufblasbare Strukturen.

Am Sonntag ab 8 Uhr Flohmarkt im Park des Rathauses und Autoausstellung in der Rue Louise Michel, anschließend um 12 Uhr Picknick ZÉRO DÉCHETET im Park von Pontaulic.

