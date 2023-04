Concert champêtre Parc de Pombonne, 3 juin 2023, Bergerac.

Concert champêtre Samedi 3 juin, 14h30 Parc de Pombonne Gratuit

Le violoniste Alexandre Biscglia et ses élèves violonistes, violoncellistes et guitaristes de l’école de musique de Bergerac (CRD de la Dordogne), nous donnent rendez-vous au Parc de Pombonne, à l’air de jeux, pour un concert en plein air !

Parc de Pombonne Route de Podestat 24100 Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Le parc de Pombonne est propice à la promenade, à la baignade estivale et à la pêche hivernale, grâce à un plan d’eau artificiel. La réserve naturelle et son étang accueille plusieurs observatoires permettant d’héberger et d’observer une faune et une flore spécifiques, inféodées aux zones humides. Sur l’ensemble du parc, des panneaux didactiques sont installés pour expliquer les différents milieux (mares, forêt, ruisseau, plan d’eau, prairies, etc.) et la diversité des espèces en présence. Une gestion écologique et différenciée de ces espaces est mise en œuvre avec notamment un éco-pâturage mixte, accueillant ânes et moutons pour le plus grand plaisir des enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

libre de droits©