Éléphant, pommes-de-terre et crinolines
Samedi 3 juin, 14h00
Parc de Noisiel

Suivez une guide d'un autre temps à travers le parc de Noisiel pour une promenade originale et bucolique. Elle évoquera pour vous les personnages célèbres ou étonnants qui ont arpenté ses allées autrefois et marqué son histoire.

Parc de Noisiel
1 cours du Château 77186 Noisiel
Noisiel 77186
Seine-et-Marne Île-de-France

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 Balade contée dans le parc de Noisiel © Ville de Noisiel

