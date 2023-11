Cross National du CAB et de la Ville de Bègles Parc de Mussonville rue Alexis Labro 33130 BEGLES Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Cross National du CAB et de la Ville de Bègles Parc de Mussonville rue Alexis Labro 33130 BEGLES Bègles, 9 décembre 2023, Bègles. Cross National du CAB et de la Ville de Bègles 9 et 10 décembre Parc de Mussonville rue Alexis Labro 33130 BEGLES Sur inscription Le C.A. Béglais section Athlétisme et la Ville de Bègles organisent la 49ᵉ édition du Cross National les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. dans le parc de Mussonville à Bègles. Inscriptions sur Protiming.fr !

Nous vous attendons nombreux pour cet évènement sportif incontournable !

Parc de Mussonville rue Alexis Labro 33130 BEGLES
106, Rue Alexis Labro 33130 BEGLES
Bègles 33130
Hourcade
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

0612927325
https://protiming.fr/Runnings/detail/6777-Cross-National-du-CA-Beglais-et-de-la-ville-de-Begles

2023-12-09T13:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

