Atelier Sophrologie en groupe – Parc de Mussonville 17 juillet – 8 septembre Parc de Mussonville rue Alexis Labro 33130 BEGLES 15€ par séance

La sophrologie, une méthode travaillant sur le corps et l’esprit, avec des exercices de respiration, relaxation, visualisation et mouvement simple. Pour se sentir mieux, se réaliser et s’épanouir au quotidien.

Accessible à tous.

Pratiqué debout et allongé sur un tapis (prenez votre tapis de sport). Tenue confortable.

Chaque semaine, je propose deux séances pour m’adapter à votre emploi du temps : les lundis à 18h30 et les vendredis à 12h15.

Plusieurs dates possibles :

Lundi 17 juillet

Vendredi 21 juillet

Lundi 24 juillet

Vendredi 28 juillet

Lundi 31 juillet

Vendredi 4 août

Lundi 7 août

Lundi 21 août

Vendredi 25 août

Lundi 28 août

Vendredi 1er septembre

Lundi 4 septembre

Vendredi 8 septembre

Inscription obligatoire :)

Tel : 06 98 68 77 90

mail : lamethodesophro@gmail.com

À bientôt

