Soirée Afro Cubaine Parc de Mussonville Bègles

Gironde Soirée Afro Cubaine Parc de Mussonville Bègles, 9 août 2023, Bègles. Soirée Afro Cubaine Mercredi 9 août, 18h00 Parc de Mussonville Gratuit – Pour tous Une soirée Afro-Cubaine ça vous dit ?

Alors, vous serez forcément de la partie le mercredi 9 août à partir de 18h ! Pour clôturer ce dernier Oasis de l’été au parc de Mussonville, l’équipe du centre social et culturel l’Estey vous propose de venir passer la soirée en leur compagnie, mais attention, en tenues festives ! Couleurs, accessoires… paillettes ! Amusons-nous !

Un défilé sera organisé par les familles ayant participé à l’atelier création de tee-shirt tous les mercredi après-midi !

Une soirée riche en émotion et en partage pour cette fin d'Oasis ! Parc de Mussonville 106 Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-08-09T18:00:00+02:00 – 2023-08-09T22:00:00+02:00

