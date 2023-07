Atelier de création numérique Parc de Mussonville Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier de création numérique Parc de Mussonville Bègles, 26 juillet 2023, Bègles. Atelier de création numérique 26 juillet – 9 août, les mercredis Parc de Mussonville Entrée libre gratuit Atelier de création numérique à destination des enfants dès 8 ans. Modélisation et création de porte-clefs avec une imprimante 3D.

Retrouvez-nous à l’Oasis, l’espace d’animation éphémère cré par le centre social et culturel l’Estey. Animé par Bordeaux École Numérique, Parc de Mussonville Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0786419928 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T14:30:00+02:00 – 2023-07-26T17:30:00+02:00

