L’Oasis de l’Estey, bulle de fraicheur à Mussonville Mardi 25 juillet, 12h00 Parc de Mussonville Gratuit — Pour tous

Nous vous invitons à passer cette demi-journée en notre compagnie avec des animations en continu (jeux de société, jeux en bois, molky, cerf-volant, slake line et bien d’autres activités… et plus précisément :

12h à 14h – Le Bistrot de l’Estey : un plat unique à 5 € (repas suspendus sur demande)

Une buvette sera présente et tenue par des jeunes et des adhérents de l’Estey pour financer leur voyage, alors pour vous désaltérer : sirops à l’eau, de la bière, ou encore un café et pour votre dessert des glaces seront aussi à acheter sur place)

14h – Atelier : lectures contées et dessins en intergénérationnel (avec les personnes âgées de la résidence DANAÉ)

17h à 20h – Jam session : scène ouverte pour les artistes amateurs ou confirmés

Avec la participation de : Larsene, La Boucle, Le Secours Populaire, Danaé, Le Bureau Infos Séniors, Le Dojo Béglais, Remue-Méninges, le CCAS, Le Service Développement Durable, le Service Éducation, le Service de la vie Culturelle, le Service Petite Enfance et Parentalité, la Bibliothèque de la ville de Bègles, l’équipe de l’Estey, les habitants et les bénévoles !

Parc de Mussonville Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T12:00:00+02:00 – 2023-07-25T20:00:00+02:00

Centre Social et Culturel l’Estey