Les concerts à l’Oasis Parc de Mussonville Bègles, 19 juillet 2023, Bègles.

Partez-en voyage dans une ambiance Electro / Pop / Folk, c’est Milos Asian (chanteur, auteur-compositeur, multi-instrumentiste, producteur…) qui mettra le feu au dance floor en vous jouant son nouvel album » Breathe in, Breathe out « sorti le 10 mars et qui est son dixième album !

Les titres seront positifs, bienveillants, doux, enthousiastes et réconfortants. Le Franco-péruvien vous délivrera une ribambelle de pépites musicales !

Parc de Mussonville Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T18:00:00+02:00 – 2023-07-19T20:00:00+02:00

