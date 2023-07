Cet évènement est passé Soirée Blind Test de l’Oasis à Mussonville Parc de Mussonville Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Soirée Blind Test de l’Oasis à Mussonville Parc de Mussonville Bègles, 12 juillet 2023, Bègles. Soirée Blind Test de l’Oasis à Mussonville Mercredi 12 juillet, 18h00 Parc de Mussonville Gratuit — Pour tous Un Blind Test ? Oui oui ! C’est le moment de vous tester votre culture musicale !! Années 70, 80, 90, 2000 jusqu’au tube du moment !

L’équipe de l’Estey sera au rendez-vous pour cette animation, nous vous attendons nombreux ! Parc de Mussonville Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557351300 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T18:00:00+02:00 – 2023-07-12T20:00:00+02:00

2023-07-12T18:00:00+02:00 – 2023-07-12T20:00:00+02:00 animation tout public Centre Social et Culturel l’Estey Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Parc de Mussonville Adresse Rue Alexis Labro 33130 Begles Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Parc de Mussonville Bègles

Parc de Mussonville Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/