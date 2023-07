Inauguration de l’Oasis de l’Estey à Mussonville Parc de Mussonville Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Inauguration de l’Oasis de l’Estey à Mussonville Parc de Mussonville Bègles, 11 juillet 2023, Bègles. Inauguration de l’Oasis de l’Estey à Mussonville Mardi 11 juillet, 19h00 Parc de Mussonville Gratuit entrée libre Pour le lancement de la saison estivale, le Centre Social et Culturel de Bègles, vous invite à l’inauguration de l’Oasis le mardi 11 juillet à partir de 19h au parc de Mussonville, est plus précisément dans le cloître de l’espace Jean Vautrin. Pour cette soirée, retrouvons-nous dès 19h pour un temps d’inauguration convivial, puis nous vous proposons un concert à partir de 20h, avec l’ensemble vocal afro-cubain IRAWO.

Nous vous attendons nombreux pour ce moment de découverte musical et convivial ! Parc de Mussonville Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557351300 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T19:00:00+02:00 – 2023-07-11T22:00:00+02:00

