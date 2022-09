CYCLO-CROSS du CAB et de la Ville de Bègles Parc de Mussonville Bègles Catégories d’évènement: Bègles

CYCLO-CROSS du CAB et de la Ville de Bègles Parc de Mussonville, 9 octobre 2022, Bègles. CYCLO-CROSS du CAB et de la Ville de Bègles Dimanche 9 octobre, 13h00 Parc de Mussonville Le CAB Cyclisme Begles organise la 7ème édition de son Cyclo-Cross, le dimanche 09 octobre 2022. Parc de Mussonville rue alexis labro 33130 Begles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’épreuve se déroulera comme d’habitude au parc de Mussonville, les épreuves débuteront à 13h30 par les différentes catégories de jeunes et l’épreuve reine ouverte aux seniors débutera à 15h30. Rendez-vous à Mussonville pour cet événement sportif et festif béglais !

