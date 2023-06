BEAR’N Festival – La Fête de la Bière Parc de Mosquéros Salies-de-Béarn, 21 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

C’est parti pour la 3ème édition du BEAR’N Festival au Parc de Mosquéros !

Au programme : 8 brasseurs du territoire, des dégustations organisées par la bièrologue Estelle Durand, une brocante/vide grenier, une initiation musicale pour les enfants, des activités pour les petits et les grands (détails à venir) et des concerts toute la journée !

L’association proposera de quoi se restaurer et un foodtruck sera présent et une buvette pour les vins et softs..

2023-10-21 à ; fin : 2023-10-21 23:00:00. EUR.

Parc de Mosquéros

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The 3rd edition of the BEAR’N Festival at Mosquéros Park is on!

On the program: 8 local brewers, tastings organized by beer expert Estelle Durand, a flea market/garage sale, musical initiation for children, activities for young and old (details to come) and concerts all day long!

The association will be providing food and refreshments, as well as a foodtruck and a wine and soft drinks bar.

La 3ª edición del Festival BEAR’N en el Parque de los Mosquéros se pone en marcha

En el programa: 8 cerveceras locales, degustaciones organizadas por la experta en cerveza Estelle Durand, un mercadillo/venta de garaje, iniciación musical para los niños, actividades para grandes y pequeños (más detalles próximamente) y conciertos durante todo el día

La asociación ofrecerá comida y refrescos, y habrá un foodtruck y un bar de refrescos que venderá vino y refrescos.

Los geht’s mit der dritten Ausgabe des BEAR’N Festivals im Parc de Mosquéros!

Auf dem Programm stehen: 8 Brauereien aus der Region, von der Biologin Estelle Durand organisierte Verkostungen, ein Flohmarkt/Flohmarktverkauf, eine musikalische Einführung für Kinder, Aktivitäten für Groß und Klein (Details folgen) und Konzerte den ganzen Tag über!

Der Verein wird etwas zu essen anbieten, es gibt einen Foodtruck und einen Ausschank für Wein und Softdrinks.

