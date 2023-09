Cet évènement est passé Sortie Nature dans le Domaine de Montjean pendant la fête du miel et de la Nature de Wissous Parc de Montjean, 91320 Wissous, France Wissous Catégories d’Évènement: Essonne

Wissous Sortie Nature dans le Domaine de Montjean pendant la fête du miel et de la Nature de Wissous Parc de Montjean, 91320 Wissous, France Wissous, 24 septembre 2023, Wissous. Sortie Nature dans le Domaine de Montjean pendant la fête du miel et de la Nature de Wissous Dimanche 24 septembre, 16h00 Parc de Montjean, 91320 Wissous, France Tarifs : Gratuit Espèces botaniques endémiques et histoire de celles qui ont été importées, traces laissées par les oiseaux, interactions entre les arbres et insectes, plantes comestibles et baies d’automne….

Autant de sujets abordés au cours de cette promenade dans le Parc municipal de Montjean à Wissous

Durée : 2h

Activité organisée par Catherine – Animatrice/Guide Naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/b-3

2023-09-24T16:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

