Festival Barak’Théâtre -18 août Parc de Montconseil Corbeil-Essonnes, 18 août 2023, Corbeil-Essonnes.

Festival Barak’Théâtre -18 août Vendredi 18 août, 15h00 Parc de Montconseil Entrée libre, gratuit

19h – Scène ouverte – Caissier malgré lui | Cie Indice 50

Eric Dumarché est un homme ordinaire qui travaille en tant que caissier au magasin Croisement. Ruth Eliten-Frau, manageuse, s’aperçoit du potentiel comme hôte de caisse de ce dernier et lui promet une carrière en or dans ce domaine. Très vite, notre protagoniste s’intègre dans le monde du showbiz. Mais le sucès va finir par consumer notre star caissier…

20h30-21h30 – SPECTACLE – Hey le coq | Conte musical | Cie Liria | Durée : 50 min | Tout public

Hey le Coq est composé de plusieurs contes et récits de vie pour en faire un conte musical féerique.

Un musicien et un conteur-comédien nous racontent avec humour et poésie les méandres des personnages imaginaires et réels.

C’est l’histoire du voyage d’un jeune coq au château du roi. C’est l’histoire de mon grand-père qui me relatait sans cesse, qu’en pleine nuit un étranger mystérieux avait toqué à la porte de notre maison. Selon nos coutumes, nous devions le traiter en prince et lui offrir à manger autant qu’il le souhaite.

Il y a aussi les histoires de mariages arrangés dans nos familles et villages, mes fiançailles avant mêmes ma naissance.

Au rythme de la musique aux couleurs balkaniques, nous passons du conte aux souvenirs et la fiction se mêle à la réalité. Un duo musical, dont les sons et la palabre s’entrelacent, se répondent, se croisent, pour créer des rêveries tout en voyageant dans le temps passé et présent

ATELIERS

15h-18h : Initiation théâtre, construction et jeu de masque, initiation danse avec les intervenants de la Cie Liria.

Parc de Montconseil Bd Henri Dunant, Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T15:00:00+02:00 – 2023-08-18T21:30:00+02:00

2023-08-18T15:00:00+02:00 – 2023-08-18T21:30:00+02:00

Compagnie Liria