Visite du jardin Parc de Modave, 3 juin 2023, Modave. Visite du jardin 3 et 4 juin Parc de Modave Enchâssé dans le site d’un important captage d’eau, le site domine la vallée du Hoyoux, depuis son promontoire rocheux. L’ensemble s’épanouit au coeur d’une réserve naturelle de 450 hectares.

Ce parc à la française, réaménagé au 19ème siècle, de même que les jardins se déploient sur le côté du château.

Doté de parterres de roses, le jardin est clôturé à ses extrémités par des haies d’ifs.

Activités proposées :

• Samedi : visite libre ;

• Dimanche : Dimanche 6 juin de 11h à 17h, pique-nique au jardin .

Sur réservation via l’adresse jardins.tourismewallonie@ gmail.com.

www.modave-castle.be

Note : Jardins accessibles gratuitement – possibilité de visite du château avec audio guide (9€) Parc de Modave Rue du Parc, 4 Modave 4577 Huy Liège 085 41 13 69 http://www.modave-castle.be [{« link »: « http://www.modave-castle.be »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

