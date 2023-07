Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Parc de Maurepas Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Parc de Maurepas Rennes, 17 juillet 2023, Rennes. Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Lundi 17 juillet, 16h00 Parc de Maurepas Gratuit Dans les villes, les oiseaux ont parfois du mal à trouver des endroits calmes où se nicher, vous pouvez leur apporter un peu d’aide en installant des nichoirs à oiseaux sur vos balcons ou terrasses. Lors de cet atelier, vous aurez le matériel et les conseils donc vous aurez besoin pour fabriquer de jolis nichoirs ! Entre 16h et 19h, accès libre sans réservation dans le Parc de Maurepas. Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

