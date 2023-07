Cet évènement est passé Projection en plein air | Avant séance ! Parc de Maurepas Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Projection en plein air | Avant séance ! Parc de Maurepas Rennes, 12 juillet 2023, Rennes. Projection en plein air | Avant séance ! Mercredi 12 juillet, 19h00 Parc de Maurepas Gratuit De 19h à minuit

Venez profiter d’une multitude d’activités avant la projection plein air du film d’animation « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » de Rémi Chayé. Mise à disposition de jeux en bois de la ludothèque du quartier Maurepas.

Restauration salée et sucrée par l’association Bretagne-Dadès. 19h : spectacle « Pour de vrai » de la Compagnie Zusvex, performance participative. 19h30-21h30 : atelier S.A.L.A.M.A.N.D.R.E par l’association Bretagne Vivante, un cabinet médical éphémère et itinérant naturologique. 20h-22h : le CycloBlaster de SuperPhonique, déambulation live tout terrain. 22h : projection des court-métrages « Rare » du Comptoir du Doc et « Un cil dans l’oeil » des Films du Macadam. 22h30 : projection du long métrage d’animation « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary ». Parc de Maurepas Parc de Maurepas, 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T00:00:00+02:00

2023-07-12T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T00:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Parc de Maurepas Adresse Parc de Maurepas, 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Parc de Maurepas Rennes

Parc de Maurepas Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/