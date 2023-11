Réunions de quartier Parc de Maurens (entrée rue Boubes) Réunions de quartier Parc de Maurens (entrée rue Boubes), 2 décembre 2023, . Réunions de quartier Samedi 2 décembre, 01h00 Parc de Maurens (entrée rue Boubes) Dans le cadre de la démarche de proximité relative à la vie des quartiers, vos élu(e)s viennent à votre rencontre pour échanger sur la vie de votre quartier et les projets et aménagements en cours ou à venir. Préalablement prévenu(e) par courrier si vous êtes concerné(e), le rendez-vous est donné dans un espace vert proche de chez vous (repli en cas de mauvais temps) pour un échange suivi d’un temps convivial ! La réunion du quartier de Maurens aura lieu le samedi 2 décembre à 14h00 (côté entrée rue Boubes). Parc de Maurens (entrée rue Boubes) Parc de Maurens (entrée rue Boubes), Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

