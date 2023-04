Visite du jardin Parc de Mariemont, 3 juin 2023, Morlanwelz.

Visite du jardin Samedi 3 juin, 09h00 Parc de Mariemont

Riche d’une histoire débutant au 16ème siècle, le Domaine de Mariemont représente l’un des plus beaux trésors de Belgique . Sur une surface de 45 hectares, il rassemble témoignages historiques, œuvres d’art de prestige et collections botaniques d’exception .

Héritage de la famille Warocqué, le Domaine est désormais de propriété publique et classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie .

Le Domaine de Mariemont, élu “Patrimoine préféré des Wallons” en 2019, dans la catégorie “Espace de vie” .

Activités proposées par le Domaine de Mariemont :

• Visites guidées . Informations via www .crie-mariemont .be ;

• Concerts . Informations via www .musee-mariemont .be .

Retrouvez le programme complet et les informations utiles sur : www.musee-mariemont.be

Parc de Mariemont 100, Chaussée de Mariemont 7140 Morlanwelz, Belgique Morlanwelz 7140 Hainaut Walloon Region [{« link »: « http://www.musee-mariemont.be »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

©