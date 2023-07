Le feu d’artifice de Gradignan ! Parc de Mandavit Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan Le feu d’artifice de Gradignan ! Parc de Mandavit Gradignan, 13 juillet 2023, Gradignan. Le feu d’artifice de Gradignan ! Jeudi 13 juillet, 19h00 Parc de Mandavit Entrée libre. À la veille de la fête nationale, les abords de la Plaine de Mandavit (le long de la route de Léognan) accueilleront le public dans une ambiance conviviale.

Un bal et un pique-nique géant auront lieu à partir de 19h. Un manège pour les enfants sera accessible tout au long de la soirée. Infos pratiques Pique-nique ou restauration sur place.

Manège pour les enfants accessible tout au long de la soirée.

Feu d’artifice à 22h30

Parc de Mandavit, Allée de Pfüngstadt – 33170 Gradignan Parc de Mandavit Parc de Mandavit, 33170 GRADIGNAN Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.gradignan.fr/agenda-133/fete-nationale-960.html?cHash=6d469c4891f51fc257deecf446bdd970 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:00:00+02:00

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:00:00+02:00 feu artifice Ville de Gradignan Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Gradignan Autres Lieu Parc de Mandavit Adresse Parc de Mandavit, 33170 GRADIGNAN Ville Gradignan Departement Gironde Lieu Ville Parc de Mandavit Gradignan

Parc de Mandavit Gradignan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gradignan/