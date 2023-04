Gradi-dingue édition 2023 Parc de Mandavit Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradi-dingue édition 2023 Parc de Mandavit, 4 juin 2023, Gradignan. Gradi-dingue édition 2023 Dimanche 4 juin, 08h00 Parc de Mandavit Gratuit sur inscription Cette année la Gradi-dingue fête sa 7ème édition sur le thème des super-héros ! Depuis 2016, cette course parsemée d’obstacles, sportive, festive et gratuite fait le bonheur des ados et des adultes qui s’y lancent dans la bonne humeur. Le parc de Mandavit accueillera l’événement le dimanche 4 juin de 8h à 12h. Ouvert dès 13 ans

Seul ou par équipe de 5 maximum

Parcours de 6,5 kilomètres

23 obstacles ! Déroulé de la journée De 8h30h à 11h avec des départs par équipe toutes les 3 minutes par vague de 12 personnes

Pour les plus sportifs et compétiteurs, départ de la course chronométrée en solo à 8h avec remise de récompenses pour les trois premiers

Sur inscription

Inscriptions du 10 avril au 30 mai sur le lien du partenaire Protiming

Certificat médical obligatoire lors de l’inscription ou sur place le jour j et contact d’urgence à fournir. Et + encore Parcours Kids pour les 7- 13 ans sans inscription

Parcours Mini- Kids pour les 4 – 6 ans sans inscription Parc de Mandavit Route de Léognan – Allée de Pfüngstadt – 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://protiming.fr/Runnings/detail/6788 »}] [{« link »: « https://protiming.fr/Runnings/detail/6788 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

