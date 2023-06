Festival de Malaz – Théâtre en plein Air Parc de Malaz Seynod Seynod Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Seynod Festival de Malaz – Théâtre en plein Air Parc de Malaz Seynod, 27 juin 2023, Seynod. Festival de Malaz – Théâtre en plein Air 27 juin – 27 juillet Parc de Malaz Participation Libre La 4ème édition du Festival de Malaz aura lieu du 27 juin au 1er juillet 2023, il se déroulera en plein air au coeur du parc de Malaz. Cette année, le festival devient accessible à prix libre ! Au total 4 Compagnies professionnelles originaires de toute la France se produiront sous les arbres centenaires de ce site exceptionnel. Une buvette/petite restauration sera proposée chaque soir, ouverture du site tous les jours à 18h avec des premières parties dès 19h. Pour plus de renseignements : www.demain.deslaube.fr Parc de Malaz 61, route des Blanches Seynod – 74600 Annecy Seynod 74600 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.demain.deslaube.fr https://www.facebook.com/Festival.Malaz [{« link »: « http://www.demain.deslaube.fr »}] Pas de parking réservé au Festival, possibilité de se garer dans les alentours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

