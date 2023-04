Sortie Nature Parc de Majolan Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Sortie Nature Parc de Majolan, 24 mai 2023, Blanquefort. Sortie Nature Mercredi 24 mai, 09h00 Parc de Majolan Retrouvez la prochaine sortie nature : Mercredi 24 mai de 9h à 12h au Parc de Majolan.

Partez à la découverte de la Jalle de Blanquefort et apprenez en plus sur sa gestion.

Dès 15 ans-Gratuit-Sur inscription par mail : agenda21@ville-blanquefort.fr

Parc de Majolan
Rue François Ransinangue, 33290 Blanquefort
Blanquefort 33290 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

