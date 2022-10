Les animaux du bord de jalle et des plans d’eau Parc de Majolan Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Les animaux du bord de jalle et des plans d’eau Parc de Majolan, 7 décembre 2022, Blanquefort. Les animaux du bord de jalle et des plans d’eau Mercredi 7 décembre, 14h00 Parc de Majolan

Gratuit – Inscription obligatoire

Une balade pour mieux connaître les animaux de bord de jalle et des plans d’eau Parc de Majolan parc de majolan Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le temps d’une balade au coeur du Parc de Majolan, partez à la recherche des traces et indices des animaux des bords de jalle et des plans d’eau. Gratuit – à partir de 8 ans – Inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions : ch.solana[@]ville-blanquefort.fr – Tel : 05 56 95 57 86 / Port : 06 58 60 23 56 En partenariat avec la ville de Blanquefort

Lieu : Parc de Majolan, Blanquefort

2022-12-07T14:00:00+01:00

2022-12-07T16:00:00+01:00 Cistude Nature

