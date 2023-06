La fête des possibles Parc de l’Union Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix La fête des possibles Parc de l’Union Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. La fête des possibles Samedi 16 septembre, 14h00 Parc de l’Union Inscription pour le ciné-débat Un village asociatif sera installé dans le parc de l’Union avec de nombreux stands : Ateliers pour enfants : « les petites bêtes du sol » (découverte de la nature faune et flore du parc par le Club Nature CPN et Komposto).

Ateliers alimentation par Artisans du Monde.

Atelier cuisine avec un stand disco soupe de l’AMAP du Broutteux.

Café citoyen par l’UPC de Roubaix.

Atelier réparation de vélo par Roues Libres.

Nettoyons la nature (word clean up day)

Et bien d’autres surprises encore … Ambiance musciale traditionnelle proposée par le groupe Les Ceusses ( accordéon, voix et guitare).

Stand de restauration payante sur place. De 18h à 19h : Théâtre de marionnettes avec les « petites mains vertes »

Conférence gesticulée pour les plus grands 20h30 : ciné-débat (payant, sur inscription) : Projection du film « la croisade » par le collectif 3CIT au cinéma le Fresnoy Cet événement est proposé par le collectif Tourcoing en transition et la Maison des associations de Tourcoing Parc de l’Union rue des Retrouvailles, 59200 Tourcoing Roubaix 59200 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

