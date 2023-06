Cirque nature Parc de l’Union Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Cirque nature Parc de l’Union Roubaix, 5 juillet 2023, Roubaix. Cirque nature Mercredi 5 juillet, 14h00 Parc de l’Union Inscription auprès de Jéremie Pia Nous vous invitons à découvrir l’univers du cirque au travers de plusieurs initiations en libre accès : Jonglerie.

Equilibre.

Echasse,… Des stands débutants seront installés avec des balles, foulards, cerceaux, bâtons du diable, diabolos, yoyos,… Passez un moment à vous amuser au contact de la nature avec du matériel fabriqué à partir de matériaux recyclés. Un goûter sera offert à chaque participant. Cet évènement est proposé par le jardin de chloropylle. Parc de l’Union rue des Retrouvailles, 59200 Tourcoing Roubaix 59200 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jpira@grandanglesiae.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767282130 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T16:30:00+02:00

