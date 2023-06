L’UNION EN FÊTE #3 Parc de l’Union Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix L’UNION EN FÊTE #3 Parc de l’Union Roubaix, 1 juillet 2023, Roubaix. L’UNION EN FÊTE #3 Samedi 1 juillet, 14h00 Parc de l’Union Entrée libre À l’approche des vacances d’été, le centre social Boilly vous propose un après-midi familial festif pour petits et grands de 0 à 90 ans.

De 14h à 18h, venez profiter des espaces verts du parc de l’Union autour de nombreux ateliers intergénérationnels : Carroussel.

Château gonflable.

Sculptures sur ballons pour les plus petits.

Stand de fabrication d’allumoirs.

Découverte de différents sports (parcours, ping-pong,…). À partir de 18h, ambiance musicale et concert.

Une restauration payante sur place vous sera proposée : gâteaux, sandwichs, popcorn, barbapapa…

Cet événement est proposé par le centre social Boilly avec les participations du centre social de la Mousserie et du centre Social du Laboureur. Parc de l’Union rue des Retrouvailles, 59200 Tourcoing Roubaix 59200 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00 Union Fête Ville Renouvelée Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Parc de l'Union Adresse rue des Retrouvailles, 59200 Tourcoing Ville Roubaix Departement Nord Age max 90 Lieu Ville Parc de l'Union Roubaix

Parc de l'Union Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

L’UNION EN FÊTE #3 Parc de l’Union Roubaix 2023-07-01 was last modified: by L’UNION EN FÊTE #3 Parc de l’Union Roubaix Parc de l'Union Roubaix 1 juillet 2023