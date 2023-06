Parcours sportif Parc de l’Union Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Parcours sportif Parc de l’Union Roubaix, 28 juin 2023, Roubaix. Parcours sportif Mercredi 28 juin, 14h00 Parc de l’Union Entrée sur inscription Retrouvez-nous au parc de l’Union pour un défi sportif qui vous permettra de voir le tri des déchets d’une manière différente.

Un membre du Jardin de Chlorophylle vous accompagnera à travers des épreuves sportives ludiques autour de la thématique du tri des déchets.

Un goûter sera offert à chaque participant. Cet évènement est proposé par le jardin de chlorophylle. Parc de l'Union rue des Retrouvailles, 59200 Tourcoing Roubaix 59200 Nord Nord Hauts-de-France

2023-06-28T14:00:00+02:00 – 2023-06-28T16:30:00+02:00

