Concert – SAMSKARA Parc de L’Oseraie Les Mureaux, 28 juillet 2023, Les Mureaux.

Concert – SAMSKARA Vendredi 28 juillet, 19h30 Parc de L’Oseraie Entrée libre

Né dans la banlieue nord de Paris, le groupe SAMSKARA n’a qu’un but, nous emmener avec lui dans un voyage plein de vibes, mixant ska, rock, raggamuffin, un groove singulier porté par une atmosphère DUB, à leur fil conducteur : Le Reggae-Roots. Ajoutez à cela des riffs de cuivres façon péplum, un flow et des lyrics bien sentis par un mc bouillonnant (M-Syla) et vous obtenez un univers riche et original qui ne demande qu’à être partagé !

Présence de food truck à partir de 19h30.

Parc de L’Oseraie Rue des Gros Murs 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T19:30:00+02:00 – 2023-07-28T22:00:00+02:00

